SAJO SEA FOOD präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 256,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 190,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 75,32 Milliarden KRW gegenüber 69,03 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at