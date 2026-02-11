SAJO SEA FOOD stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SAJO SEA FOOD hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 51,60 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAJO SEA FOOD 120,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 64,51 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,61 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 807,42 KRW beziffert, während im Vorjahr 686,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 188,28 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 238,02 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at