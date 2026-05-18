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18.05.2026 06:31:29
SAJODAERIM: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
SAJODAERIM hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1599,00 KRW gegenüber 1084,00 KRW im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat SAJODAERIM 886,31 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 853,73 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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