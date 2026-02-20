20.02.2026 06:31:28

SAJODAERIM gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SAJODAERIM hat am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1807,40 KRW, nach 429,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 848,60 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 827,35 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 7389,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11544,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat SAJODAERIM im vergangenen Geschäftsjahr 3 499,82 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAJODAERIM 2 642,96 Milliarden KRW umsetzen können.

