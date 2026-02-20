|
SAJODAERIM legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SAJODAERIM lud am 19.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1807,40 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 429,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 848,60 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAJODAERIM 827,35 Milliarden KRW umgesetzt.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 7389,00 KRW gegenüber 11494,00 KRW im Vorjahr.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3 499,82 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte SAJODAERIM einen Umsatz von 2 642,96 Milliarden KRW eingefahren.
