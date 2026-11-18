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18.11.2026 06:31:28
SAJODAERIM mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SAJODAERIM veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 365,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 2572,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat SAJODAERIM 927,29 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 937,04 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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