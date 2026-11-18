SAJODAERIM hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 315,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 2622,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 927,29 Milliarden KRW, gegenüber 937,04 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,04 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at