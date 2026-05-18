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18.05.2026 06:31:29
SAJODAERIM verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SAJODAERIM hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 1649,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAJODAERIM 1134,00 KRW je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 886,31 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 853,73 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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