09.02.2026 06:31:29

SAJODONGAONE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SAJODONGAONE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 35,72 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAJODONGAONE ein EPS von -15,000 KRW je Aktie vermeldet.

SAJODONGAONE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 160,95 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 162,08 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 226,68 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAJODONGAONE 172,00 KRW je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0,57 Prozent auf 674,26 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte SAJODONGAONE 678,15 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen