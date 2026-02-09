SAJODONGAONE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SAJODONGAONE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 35,72 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAJODONGAONE ein EPS von -15,000 KRW je Aktie vermeldet.

SAJODONGAONE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 160,95 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 162,08 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 226,68 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAJODONGAONE 172,00 KRW je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0,57 Prozent auf 674,26 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte SAJODONGAONE 678,15 Milliarden KRW umgesetzt.

