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18.05.2026 06:31:29
SAJODONGAONE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
SAJODONGAONE stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 35,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAJODONGAONE ein EPS von 53,00 KRW je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 155,44 Milliarden KRW – eine Minderung von 3,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 160,37 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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