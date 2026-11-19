SAJODONGAONE hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -255,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 570,00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 175,10 Milliarden KRW – eine Minderung von 3,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 181,95 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at