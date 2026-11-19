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19.11.2026 06:31:28
SAJODONGAONE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
SAJODONGAONE hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -255,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 570,00 KRW je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 175,10 Milliarden KRW – eine Minderung von 3,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 181,95 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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