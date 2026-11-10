Sakai Chemical Industry: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sakai Chemical Industry lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 30,59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 104,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,22 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21,53 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at