Sakai Chemical Industry: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sakai Chemical Industry veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 104,99 JPY gegenüber 19,79 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Sakai Chemical Industry im vergangenen Quartal 20,22 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sakai Chemical Industry 20,30 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at