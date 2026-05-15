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15.05.2026 06:31:29
Sakai Chemical Industry: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Sakai Chemical Industry hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 8,46 JPY gegenüber 79,39 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat Sakai Chemical Industry 20,08 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20,84 Milliarden JPY umgesetzt worden.
In Sachen EPS wurden 176,42 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sakai Chemical Industry 309,21 JPY je Aktie eingenommen.
Mit einem Umsatz von 81,45 Milliarden JPY, gegenüber 84,41 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,51 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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