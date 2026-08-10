Sakai Chemical Industry stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sakai Chemical Industry hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 130,66 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sakai Chemical Industry 79,66 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,47 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,14 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at