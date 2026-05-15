Sakai Heavy Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sakai Heavy Industries hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,85 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7,61 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 205,93 JPY beziffert, während im Vorjahr 168,50 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Sakai Heavy Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 1,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27,54 Milliarden JPY im Vergleich zu 27,85 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at