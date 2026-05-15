|
15.05.2026 06:31:29
Sakai Heavy Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Sakai Heavy Industries hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,85 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7,61 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 205,93 JPY beziffert, während im Vorjahr 168,50 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Sakai Heavy Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 1,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27,54 Milliarden JPY im Vergleich zu 27,85 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.