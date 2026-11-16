Sakai Heavy Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sakai Heavy Industries hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 51,57 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 39,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,80 Prozent auf 8,01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at