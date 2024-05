Sakai Heavy Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sakai Heavy Industries präsentierte in der am 14.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Das EPS belief sich auf 115,96 JPY gegenüber 123,23 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sakai Heavy Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,72 Milliarden JPY im Vergleich zu 9,33 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 574,74 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Sakai Heavy Industries ein EPS von 400,76 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Sakai Heavy Industries in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33,02 Milliarden JPY im Vergleich zu 31,46 Milliarden JPY im Vorjahr.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 564,60 JPY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 34,00 Milliarden JPY taxiert.

Redaktion finanzen.at