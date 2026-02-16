Sakai Heavy Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sakai Heavy Industries hat am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15,59 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sakai Heavy Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,71 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at