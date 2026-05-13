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13.05.2026 06:31:29
Sakai Moving Service: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Sakai Moving Service hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 87,26 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 81,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37,49 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 36,24 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 213,56 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 215,58 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 124,74 Milliarden JPY – ein Plus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sakai Moving Service 121,02 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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