Sakai Moving Service: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sakai Moving Service lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 94,75 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sakai Moving Service 85,79 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 35,31 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sakai Moving Service einen Umsatz von 33,77 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at