11.11.2025 06:31:28
Sakai Moving Service: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Sakai Moving Service lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 20,02 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 23,18 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 26,95 Milliarden JPY gegenüber 26,28 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
