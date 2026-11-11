Sakai Moving Service stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sakai Moving Service stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 23,02 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 20,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,79 Milliarden JPY – ein Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sakai Moving Service 26,95 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at