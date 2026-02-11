Sakai Moving Service zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sakai Moving Service gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 20,49 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 22,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sakai Moving Service im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26,52 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 25,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

