Sakana S A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sakana S A stellte am 16.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Sakana S A -0,010 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,7 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,8 Millionen PLN.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,050 PLN beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,010 PLN je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Sakana S A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,77 Millionen PLN im Vergleich zu 20,42 Millionen PLN im Vorjahr.

