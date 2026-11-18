Sakana S A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sakana S A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,6 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 5,6 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at