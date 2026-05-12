Sakata Inx: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sakata Inx lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 67,65 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 62,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 68,12 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 64,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at