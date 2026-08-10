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10.08.2026 06:31:29
Sakata Inx hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Sakata Inx hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 69,29 JPY. Im letzten Jahr hatte Sakata Inx einen Gewinn von 64,13 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 73,91 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 18,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 62,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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