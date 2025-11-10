|
Sakata Inx: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Sakata Inx stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 71,70 JPY. Im letzten Jahr hatte Sakata Inx einen Gewinn von 60,98 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Sakata Inx im vergangenen Quartal 65,65 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sakata Inx 61,35 Milliarden JPY umsetzen können.
