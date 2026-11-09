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09.11.2026 06:31:29
Sakata Inx stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sakata Inx hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 65,57 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 71,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Sakata Inx mit einem Umsatz von insgesamt 75,14 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,45 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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