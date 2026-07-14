Sakata Seed hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sakata Seed äußerte sich am 13.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 81,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 43,79 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31,61 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 284,46 JPY. Im Vorjahr hatte Sakata Seed 222,58 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 104,28 Milliarden JPY, während im Vorjahr 92,92 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at