Sakata Seed legte Quartalsergebnis vor

Sakata Seed hat am 06.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 53,03 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sakata Seed 84,09 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sakata Seed im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,67 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 23,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at