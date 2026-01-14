|
Sakata Seed: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Sakata Seed hat am 13.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 77,53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sakata Seed 91,13 JPY je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,95 Prozent auf 24,74 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
