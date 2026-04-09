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09.04.2026 06:31:29
Sakata Seed stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sakata Seed hat am 07.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 40,96 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 61,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,92 Milliarden JPY – ein Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sakata Seed 24,08 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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