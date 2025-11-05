Saker Aviation Services: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Saker Aviation Services hat am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD gegenüber 0,570 USD im Vorjahresquartal verkündet.

