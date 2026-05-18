Saker Aviation Services informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Saker Aviation Services hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,22 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 99,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at