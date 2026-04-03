Saker Aviation Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Saker Aviation Services hat am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,510 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 99,63 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,7 Millionen USD gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,090 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 86,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,27 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 9,17 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at