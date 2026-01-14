Saks Aktie
WKN: 883503 / ISIN: US79377W1080
|
14.01.2026 08:58:00
Saks files for bankruptcy. These big fashion brands — and tech names — are waiting to get paid.
The Chapter 11 filing announced on Wednesday for the iconic, century-plus-old retailer — which oversees Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman and Saks Off 5th — could ripple through to other parts of the industryWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Saks Inc
Analysen zu Saks Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!