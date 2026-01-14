Saks Aktie
WKN: 883503 / ISIN: US79377W1080
|
14.01.2026 08:17:50
Saks files for bankruptcy. What went wrong at the luxury retailer?
Saks Global, which owns Saks Fifth Avenue and Neiman Marcus, files for Chapter 11 bankruptcy protection, leaving questions about the luxury retailer's future.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Nachrichten zu Saks Inc
Analysen zu Saks Inc
