Saks Aktie
WKN: 883503 / ISIN: US79377W1080
|
14.01.2026 11:39:00
Saks Global: Luxus-Kaufhauskonzern meldet Insolvenz an
Erst 2024 war Saks Global aus anderen Einzelhandelsketten entstanden. Nun hat das Unternehmen in den USA ein Chapter 11-Verfahren beantragt. Seine berühmten Kaufhäuser bleiben vorerst geöffnet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
