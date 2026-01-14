Saks Aktie

Saks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883503 / ISIN: US79377W1080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.01.2026 11:39:00

Saks Global: Luxus-Kaufhauskonzern meldet Insolvenz an

Erst 2024 war Saks Global aus anderen Einzelhandelsketten entstanden. Nun hat das Unternehmen in den USA ein Chapter 11-Verfahren beantragt. Seine berühmten Kaufhäuser bleiben vorerst geöffnet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Saks Inc

mehr Nachrichten