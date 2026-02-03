Saksoft mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Saksoft hat am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,27 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,12 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Saksoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,51 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,27 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at