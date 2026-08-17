Sakthi Finance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sakthi Finance präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,65 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sakthi Finance 0,640 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 497,1 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 536,5 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at