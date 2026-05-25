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25.05.2026 06:31:29
Sakthi Finance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Sakthi Finance hat sich am 23.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 0,87 INR. Im letzten Jahr hatte Sakthi Finance einen Gewinn von 0,710 INR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig standen 477,0 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 9,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sakthi Finance 526,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,67 INR. Im letzten Jahr hatte Sakthi Finance einen Gewinn von 2,57 INR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig standen 2,09 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sakthi Finance 2,14 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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