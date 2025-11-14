Sakthi Finance verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sakthi Finance hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,550 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,56 Prozent auf 527,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Sakthi Finance 541,1 Millionen INR umgesetzt.

