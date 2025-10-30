Sakthi Sugars gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sakthi Sugars ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sakthi Sugars die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,94 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sakthi Sugars ein Ergebnis je Aktie von -2,440 INR vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,68 Milliarden INR – ein Plus von 129,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sakthi Sugars 733,8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at