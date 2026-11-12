Sakthi Sugars gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sakthi Sugars hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,63 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,940 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 116,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,64 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,68 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at