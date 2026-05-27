Sakthi Sugars stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sakthi Sugars hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,23 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,02 Milliarden INR – eine Minderung von 6,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,22 Milliarden INR eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,37 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8,99 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 3,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at