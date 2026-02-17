Sakuma Exports: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sakuma Exports veröffentlichte am 14.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das vergangene Quartal hat Sakuma Exports mit einem Umsatz von insgesamt 3,63 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,78 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 23,92 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at