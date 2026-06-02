Sakuma Exports legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sakuma Exports hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 INR. Im Vorjahresviertel hatte Sakuma Exports 0,030 INR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 7,15 Milliarden INR, gegenüber 7,32 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,32 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,060 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Sakuma Exports ein Gewinn pro Aktie von 0,090 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sakuma Exports 17,08 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 22,90 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at