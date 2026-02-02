SAKURA Internet hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SAKURA Internet hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 23,76 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 8,39 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,13 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at